Леонид Жданов получил условное наказание.

Суд Волгограда вынес приговор владельцу лодочной станции по делу о гибели 11 человек. Об этом рассказала представитель пресс-службы судов региона. По информации от Екатерины Вальковской, в Ворошиловской районной инстанции признали вину бизнесмена Леонида Жданова. Ему дали четыре года условно за трагедию, связанную со столкновением катамарана и баржи на Волге. Инцидент произошел в июне 2018 года.

Приговором Жданов Л. В. признан виновным по части 3 статьи 238 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно, с лишением права заниматься вспомогательной деятельностью, связанной с водным транспортом сроком на два года. Екатерина Вальковская, глава пресс-службы судов

Напомним, что судебная инстанция в июне 2020 признала виновным в трагедии погибшего владельца катамарана Дмитрия Хахалева. Он находился в нетрезвом состоянии, проигнорировал световые и звуковые предупреждающие сигналы с баржи. Тогда же суд оправдал Леонида Жданова по части 3 статьи 238 УК РФ. С 25 сентября оправдательное решение было отменено. Дело снова поступило для рассмотрения в суд первой инстанции.

Суд Петербурга заочно арестовал экс-главу МБСП Сергея Бажанова.

Фото: Pixabay.com