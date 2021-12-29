Суд Петербурга приговорил мужчину к 3 годам условно за угрозы полицейским в Сети

Мужчина полностью признал свою вину.

В четверг, 10 февраля, Красногвардейский суд Петербурга вынес приговор Вадиму Цветкову, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, Цветков под псевдонимом Вадяй Кислый! опубликовал в telegram-канале "Отряды гражданской самообороны России" текстовое сообщение с призывами к насилию по отношению к сотрудникам полиции. Это произошло не позднее 10 февраля прошлого года.

Отмечается, что Цветков осознавал, что комментарии обращены к участникам канала и иным лицам и смогут побудить последних к совершению преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Недавно петербургского коммуниста оштрафовали на 10 тыс. рублей за цитату Сартра. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчине вменяли статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Коммунист опубликовал цитату Сартра на странице в социальной сети "Вконтакте". Этот репост с публичной страницы "Коммунисты Могилевщины" Филиппов сделал еще в 2017 году.

Ранее мы сообщали, что петербуржец отсудил 90 тыс. рублей у "Ленты" за болт в пирожке. Как рассказал истец, у начинки был вкус ржавчины и технических масел.

Фото: Piter.tv