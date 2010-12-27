Петербургский суд подтвердил 5 лет колонии главе авиацентра "Крылья Невы" за продажу липовых документов

Корчагину подтвердили пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил приговор по делу о продаже документов на пилотирование в отношении гендиректора авиационного центра "Крылья Невы" Андрея Кочарыгина. Известно, что он обвиняется в выдаче поддельных свидетельств для пилотов.

Напомним, Кочарыгин был приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также с лишением права заниматься организационно-распорядительной деятельностью, которая связанна с управлением воздушных транспортных средств сроком на 3 года.

В ходе следствия было выявлено,что Кочарыгин с 2009 по 2013 года изготовил липовые документы, которые подтверждают прохождение 53 гражданами курсов обучения в "Крыльях Невы". Кроме того,в эти же документы входит квалификация пилота-любителя и пилота коммерческой авиации. На этом он "зарабатывал" от 5 до 200 тысяч рублей. Общая сумма "продаж" составила 5 млн 820 тысяч рублей.