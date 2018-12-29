Суд встал на сторону Теплицкой и "Медиазоны" в деле против полиции

По мнению инстанции, в спорная статья не порочит достоинство полиции.

Фигуранты дела об оскорблениях чести и достоинства деловой репутации полиции Яна Теплицкая и издание "Медиазона" не получили наказания, которого требовала сторона обвинения. В судебном порядке следствие требовало удалить СМИ статью под авторством Теплицкой, которая по их мнению, является порочащей правоохранительные органы.

На заседании Приморского районного суда от 14 января представитель закона постановил, что заявителю было отказано. Об этом рассказал адвокат Иван Павлов, который представлял ответчиков.

Фото: Piter.tv