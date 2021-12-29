Суд Петербурга освободил из-под стражи мужчину, который обвиняется в убийстве и расчленении трансгендера

Позже суд переквалифицировал дело с убийства на превышение самообороны.

В среду, 16 февраля, Василеостровский суд Петербурга вынес приговор Юрию Яновскому. Мужчину обвиняли в убийстве и расчленении трансгендера. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, 13 января 2020 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии на набережной Макарова в квартире дома №60\1. В ходе конфликта мужчина ударил ножом 24-летнего трансгендера, уроженца Таджикистана. Пострадавший скончался на месте.

Позже суд переквалифицировал дело с убийства на превышение самообороны. В итоге Янковскому назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. При этом ему зачли время содержания под стражей и освободили в зале суда.

Ранее мы писали, что бывший чиновник Иван Громов пояснил, зачем его отцу вертолет. Следствие считает, что мужчина и его брат жили "не по средствам". Вероятно, у родственников были и другие источники дохода.

Фото: Piter.tv

