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Суд Петербурга освободил из-под стражи мужчину, который обвиняется в убийстве и расчленении трансгендера
Сегодня, 18:21
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Суд Петербурга освободил из-под стражи мужчину, который обвиняется в убийстве и расчленении трансгендера

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Позже суд переквалифицировал дело с убийства на превышение самообороны.

В среду, 16 февраля, Василеостровский суд Петербурга вынес приговор Юрию Яновскому. Мужчину обвиняли в убийстве и расчленении трансгендера. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

По данным суда, 13 января 2020 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии на набережной Макарова в квартире дома №60\1. В ходе конфликта мужчина ударил ножом 24-летнего трансгендера, уроженца Таджикистана. Пострадавший скончался на месте. 

Позже суд переквалифицировал дело с убийства на превышение самообороны. В итоге Янковскому назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. При этом ему зачли время содержания под стражей и освободили в зале суда. 

Ранее мы писали, что бывший чиновник Иван Громов пояснил, зачем его отцу вертолет. Следствие считает, что мужчина и его брат жили "не по средствам". Вероятно, у родственников были и другие источники дохода.

Фото: Piter.tv
 

Теги: расчленение, трансгендер, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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