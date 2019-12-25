Суд Петербурга оштрафовал мужчину, пытавшегося спрятать в рюкзак лист из материалов дела

Мужчина признал вину, добавив, что причиной такого поступка стало сильное эмоциональное переживание.

В понедельник, 4 апреля, Петроградский суд Петербурга оштрафовал Владислава Немова, который воспрепятствовал осуществлению правосудия. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, в прошлом году 7 сентября в здании Петроградского суда Немов был ответчиком по делу. Во время ознакомления с ним мужчина умышленно вырвал из дела лист и попытался спрятать его в рюкзак.

Мужчина признал вину, добавив, что причиной такого поступка стало сильное эмоциональное переживание. Суд оштрафовал Немова на 100 тыс.рублей.

Ранее мы писали, что из-за пацифистского плаката на балконе на петербурженку составили протокол. Днем ранее правоохранители провели осмотр в квартире девушки, изъяли плакат и попросили ее объясниться.

Фото: Piter.tv

