Суд Петербурга не принял иск о банкротстве производителя хлебной продукции

Инстанция предложила истцу изменить прошение в соотсветствии с законодательными нормами.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказался от рассмотрения иска относительно банкротства одного из крупнейших хлебных предприятий региона. Наиболее известный выпускаемый им бренд - "Аладушкин". Заявление было подано компанием "Биатус". Судебная инстанция приняло решение не давать делу ход. Истцу предложено изменить заявление в указанные сроки, внеся необходимые данные для полноты документальной базы.

Причинами отказа в принятии иска стали различные нарушения требований закона "О банкротстве отмечает пресс-служба организации

Отметим, что фабрика "дарница", которую и пытаются банкротить, зарегистрирована с 211 года. Она появилась после слияния четырех производств. Это одно из трех крупнейших хлебобулочных предприятий на территории Северо-Западного региона. Ежедневно фабрика создает 150 миллионов тонн продукции.

Фото: Piter.tv