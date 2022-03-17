Суд Петербурга дал 7 и 8 лет колонии разбойникам, "доставлявшим цветы"

«Доставщики цветов» осуждены за разбойное нападение.

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин. Они признаны виновными по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в декабре 2022 года обвиняемые решили напасть на хозяйку квартиры в доме на улице Савушкина. Подсудимые полагали, что у потерпевшей дома хранится около 40 млн рублей.

Фигуранты позвонили в домофон и, представившись сотрудниками службы доставки цветов, прошли в подъезд. Потом они ворвались в квартиру. Один ударил женщину по голове и стал удерживать, а второй приставил нож к горлу и потребовал передать деньги. Далее первый стал таскать потерпевшую по квартире и требовал передать деньги. Испугавшись за жизнь жертва достала из кошелька все имевшиеся у нее деньги – 15 тысяч рублей.

Поняв, что ошиблись с расчетами, соучастники забрали денежные средства и скрылись с места преступления.

Суд признал фигурантов уголовного дела виновными и назначил первому 7 лет строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, второму – 8 лет особого режима.

Ранее сообщалось, что мужчина попытался убить петербуржца из-за личных фото супруги.

Фото: Piter.TV