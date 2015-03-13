Суд Москвы отправил под домашний арест начальника ФГБУ "27 ЦНИИ" МО РФ по делу о взятке

Андрею Протасову выбрана мера пресечения на два месяца.

Савеловский районный суд в российской столице отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны страны Андрея Протасова. Соответствующее заявление сделали сотрудники Объединенно пресс-службы судов города через социальные сети. Известно, что фигурант расследования обвиняется в двух эпизодах получения взятки. Речь идет о денежных средствах, полученных подозреваемым в крупном и особо крупном размере.

Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича сроком на 1 месяц 30 суток. сообщение судебной инстанции

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Фото и видео: Объединенная пресс-службы судов Москвы