Субботний матч "Зенита" и "Локомотива" завершился ничьей

Петербуржцы остались лидерами турнирной таблицы РПЛ.

В субботу, 29 февраля, на "Газпром Арене" в Петербурге состоялся футбольный матч между "Зенитом" и "Локомотивом". Игра завершилась нулевой ничьей.

От сине-бело-голубых на поле вышли Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Малком и Себастьян Дриусси. Петербуржцы контролировали мяч лучше соперников, но и спустя 45 минут игры команды не забили ни одного мяча в ворота друг друга.

Счет позволил "Зениту" остаться лидером турнирной таблицы Российской Премьер-лиги, ближайшие конкуренты отстают от петербуржцев на 11 очков. Грядущий матч "Зенит" проведет 4 марта с "Ахматом".

Юбиляр Геннадий Орлов рассказал о "фартовом" комментировании матчей.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"