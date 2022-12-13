Студентка скульптурной мастерской рядом с квартирой Треповой опровергла причастность к созданию статуэтки с СВУ

Девушка отметила, что студенты изготавливают работы до конца на всеобщем обозрении. Кроме того, скульптуры делаются из очень твёрдых материалов.

По соседству со съемной квартирой подозреваемой в причастности ко взрыву в кафе на Университетской набережной Дарьи Треповой была обнаружена скульптурная мастерская. В СМИ предположили, что там изготовили статуэтку, при взрыве которой погиб военкор Владлен Татарский. Однако такие данные опровергла студентка мастерской Светлана в беседе с телеканалом "360".

Девушка уточнила, что в мастерской не делают ничего "ни желтого, ни золотого". Кроме того, работы студентов выполнены из очень твёрдых материалов, а работа с начала до конца ведётся на всеобщем обозрении. Заложить взрывное устройство внутрь изделия при таких условиях практически невозможно.

Каждый студент ведет свою работу от начала до конца. Если он отливает ее из бронзы, ее отливают отливщики. <…> Студент свою скульптуру постоянно туда-сюда носит <…> Это, скорее всего, была "фикция": снаружи оболочка, а внутри что-то заложили. У нас этого не делают. cобеседница телеканала "360"

Ранее друг Владлена Татарского рассказал о последних часах жизни военкора.

Видео: телеканал "360"