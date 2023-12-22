Студенты петербургских университетов могут принять участие в конкурсе лозунгов "СделAI лучше"

Нужно придумать авторский лозунг на тему "Экология в городе", "Жизнь без наркотиков" или "День рождения Петра Великого" и создать макет плаката.

Петербургские студенты могут создать социальную рекламу при помощи искусственного интеллекта. Учащихся вузов пригласили принять участие в конкурсе "СделAI лучше". Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Участникам конкурса нужно придумать авторский лозунг на тему "Экология в городе", "Жизнь без наркотиков" или "День рождения Петра Великого" и создать макет плаката, который поможет усилить эффект лозунга. Иллюстрацию нужно создать с помощью нейросети Kandinsky. Готовый проект необходимо отправить на электронную почту организаторов конкурса. Работы принимаются до 25 февраля.

Лучшие плакаты опубликуют для читательского голосования. Работы победителей разместят в общественных пространствах города.

Авторы лучших плакатов смогут поехать на тематическую экскурсию в Москву".

Ранее мы писали, что в Технопарке Санкт-Петербурга студенты будут осваивать российские программы.

Фото: Pxhere