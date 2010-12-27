Петербургские студенты ИТМО создали робота-флейтистку и взяли серебро на соревнованиях в Сиднее

Финал в номинации OnStage проводился три этапа.

Команда робототехников из петербургского Университета ИТМО завоевала второе место среди юниоров на крупнейших в мире робототехнических соревнованиях — RoboCup 2019 в Сиднее. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Команда из Петербурга создала робота, который может играть на флейте. Финал в номинации OnStage проводился три этапа. Сначала была проведена техническая демонстрация, потом участники должны были рассказать обо всех подробных деталях своих проектов. И в заключительном этапе робот должен был выступить на сцене.

Университет Северной столицы показал лучший результат среди всех участников из России.

Ранее ИТМО получил 100 млн инвестиций за создание системы шифрования данных.

Фото: пресс-служба ИТМО