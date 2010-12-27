Строителя объектов к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде отправили в СИЗО

Николай Батырев проведет время в СИЗО за хищение денег из федерального бюджета.

Предприниматель и экс-директор фирмы "Строительная компания "Управление строительством-620" Николай Батырев отправился в изолятор до конца 2017 года. Мужчина обвиняется в хищении 40 миллионов рублей.

По данным некоторых СМИ Батырев, незаконным путем похитил как минимум 40 миллионов рублей из 10,4 миллиардов, которые были выделены из федерального бюджета на строительство метро в Нижнем Новгороде.

Договор подряда на строительство станции метрополитена и ряда других объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году возглавляемая им компания ООО СК УС-620 получила в 2014-15 годах. По решению Танагского районного суда бывший директор строительной фирмы отправился СИЗО. Однако защита подала жалобу в Мосгорсуд, но тот оставил меру пресечения без изменений.

Стоит отметить, что Николай Батырев и его компания намеревалась взяться за достройку петербургского стадиона после того, как был расторгнут договор с "Инжтрансстроем" в 2016 году.