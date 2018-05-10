Стрельба в колледже в Барабинске: Появились подробности и новые видео с места происшествия

Сегодня утром, 10 мая, в Барабинском колледже учащийся принес с собой гладкоствольное ружье и выстрелил в сокурсников.

Сегодня утром, 10 мая, в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина произошло ЧП: один из студентов открыл стрельбу по сокурсникам, после чего выстрелил в себя.

Следком

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство совершенное общеопасным способом". По данным следствия, 17-летний студент колледжа пришел на занятия, в коридоре собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье. Затем зашел в свой класс и произвел выстрел в сокурсника, после чего выстрелил в себя. Одногруппник ранен и находится в больнице, стрелок от полученного ранения скончался.

Следствием устанавливается объективная картина произошедшего, мотивов преступления и все обстоятельства, способствовавшие его совершению. В рамках расследования рассматриваются все без исключения версии совершенного преступления. СУ СК РФ по Новосибирской области

Кроме того, следствие намерено в рамках организованных процессуальных проверок оценить действия (бездействия) сотрудников учебного заведения на предмет халатности, повлекшей смерть человека. Также будут проверены родители подростка по факту ненадлежащего хранения огнестрельного оружия. Кроме того, будут оценены действия лиц, отвечающих за безопасность в колледже, по факту ненадлежащего оказания услуг.

В настоящее время следственная группа продолжает работу на месте происшествия, направленную на обнаружение и изъятие следов преступления и сбор доказательств. Дело находится на контроле у Председателя СК СУ РФ Бакстрыкина А.И.

Картина трагедии

Илья И. проучился в колледже 8 месяцев. За это время у него не появилось друзей среди учащихся. Он был замкнут и постоянно подвергался насмешкам и травле со стороны одногруппников. Утром 10 мая он в своем рюкзаке принес гладкоствольное ружье в колледж. На входе охранников не оказалось. Парень спокойно прошел в учебное заведение с оружием. В туалете (коридоре) собрал его, а затем зашел в свой класс, где уже шло занятие. Илья что-то прокричал, а затем выстрелил. Очевидцы говорят, что он специально ни в кого не целился. Пуля попала в плечо одному из учащихся. Трое парней испугавшись, выпрыгнули в окно. Затем Илья И. вышел в коридор и выстрелил из ружья в себя.

Пострадавшие

18-летний Дмитрий Б. получил огнестрельное ранение в плечо. На данный момент парня прооперировали. Состояние его оценивается как тяжелое. Один из выпрыгнувших в окно приземлился на глину и не пострадал. Двое других прыгнули на асфальт и у них переломы ног. У 18-летнего Гасыма Г. перелом голеностопа обеих ног. У 16-летнего Даниила перелом левой стопы. Стрелявший Илья И. от полученного ранения скончался на месте.

Фото:СУ СК по Новосибирской области, АСТ-54(ВК)

Видео:Piter.TV