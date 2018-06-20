Эксперт: "к концу 2019 года ипотечные ставки обновят исторический минимум"

В ЦБ также не исключают возможность снижения ставок по ипотеке до 8%.

Разовое повышение ключевой ставки ЦБ в конце прошлого года, за счет которого регулятор купировал скачок инфляции и инфляционных ожиданий, привело к повышению ставок по ипотеке. Однако, в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин подчеркнул, что это краткосрочный по времени эффект.

Ставки действительно немного выросли. По моим подсчетам, ставки на банковском рынке достигли локальных максимумов в начале февраля 2019 года. Причиной их роста стало повышение ставок ЦБ, но оно произошло не с целью стимулировать ставки банков по ипотеке. Если бы ЦБ не повысил дважды ставку в конце прошлого года, то возможно, в начале февраля 2019 года не увидели бы локального максимума по ставкам на межбанковском рынке, но тенденция к росту сохраняла тенденцию. Тимур Нигматуллин

По мнению аналитика, уже к концу 2019 года ипотечные ставки обновят исторический минимум. В ЦБ также не исключают возможность снижения ставок по ипотеке до 8%. Ставки по ипотеке будут снижаться по мере снижения инфляции.

Действия ЦБ были логичными, ставки отреагировали, но в долгосрочной перспективе начнут снижаться. Не бывает низких ставок без низкой инфляции. Тимур Нигматуллин

Также заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Константин Ордов отмечает, что при наличии здорового банковского сектора к 2024 году средняя ставка по ипотеке достигнет 6%.

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