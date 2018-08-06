Страшное ДТП в Репино: лоб в лоб столкнулись маршрутка и черная иномарка

На участке дороги, где произошла авария уже собираются километровые пробки.

Вечером 6 августа, в поселке Репино неподалеку от поворота на кладбище, лоб в лоб столкнулись маршрутка и черная иномарка.

На видео, которое в соцсети выставил очевидец видно, что у черной машины серьезные повреждения: сильно разбито лобовое стекло, погнут капот и оторван бампер.

На кадрах также видно, что на месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи. Полицейские обходят с разных сторон машину, вероятнее всего, чтобы дать оценку аварии. А медики оценивают сотояние пострадавших. Очевидцы сообщают, что о самочувствии автовладельцев пока ничего не известно.

На месте аварии также приехали сотрудники пожарной службы.

Автолюбители отметили, что из-за аварии образовалась километровая пробка.

Ранее мы писали о том, что в Колпино произошло серьёзное ДТП, столкнулись "Мерседес" и "Рено".

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК