Страшные кадры из Сочи: На горнолыжном курорте 20-метровая сосна упала на сноубордистку

В сети появилось видео момента падения сосны на горнолыжном курорте "Роза Хутор" и последствия от очевидцев.

Накануне, 15 февраля, на горнолыжном курорте "Роза Хутор" на трассе для сноубордистов произошло ЧП, при котором травмировалась девушка.

20-метровая сосна упала прямо на спуск, где в это время было много катающихся людей. Огромное дерево упало на одну из сноубордистов. Спортсмены вызвали спасателей и попытались помочь девушке. Очевидцы приняли правильное решение - не трогать пострадавшую, а только отодвинуть дерево. Но, своими силами им не удалось это сделать. Прибывшие на место спасатели распилили сосну, а девушку в срочном порядке госпитализировали в больницу. У нее диагностированы множественные переломы рук и ног.

Отдыхающие пишут, что такого никто не ожидал на хорошо оборудованной трассе.

Видео: Instagram/like_krasnodar, ВК