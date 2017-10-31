Страшные кадры из Австрии: "Боинг" чуть не разбился при посадке из-за штормового ветра

В интернете появилось видео, как при посадке самолет с пассажирами на борту чуть не коснулся крылом земли, после чего взмыл в небо и улетел во Франкфурт, где и совершил благополучно посадку.

Накануне, 30 октября, в аэропорту Зальцбурга (Австрия) чуть не произошла трагедия. Самолет выполнявший рейс из Франфуркта (Германия) в Зальцбург при посадке едва избежал крушения.

Из-за ураганного ветра Боинг-737 при посадке сильно раскачивало, когда аэробус с пассажирами на борту почти приземлился, его правое крыло едва не задело землю на огромной скорости. После чего экипаж аэробуса экстренно принял решение взмыть снова в небо. Самолет взмыл вверх и улетел обратно во Франкфурт.

Сообщается, что ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали. Только пассажиры испытали настоящую панику от возможной катастрофы.

Напомним, 6 октября, Piter.TV опубликовал невероятное видео из Германии, где экипаж другого самолета благополучно посадил самолет в аэропорту Дюссельдорфа при ураганном боковом ветре, который возник из-за урагана "Ксавье". А накануне Piter.TV сообщал об урагане "Герварт", который разгулялся над Европой и теперь в ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение.

Видео: YouTube/ Fresh Tube