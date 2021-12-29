Столтенберг: НАТО все еще не видит признаков деэскалации вокруг Украины

Генсек НАТО начал заседание глав Минобороны альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический военный альянс все еще не видит признаков деэскалации вокруг конфликта на Украине. По словам чиновника, сейчас мир и стабильность европейского региона находятся под угрозой из-за действий РФ. Столтенберг приветствовал на открытии заседания министров оборонных ведомств представителей Грузии и Украины.

Когда мы встречаемся сегодня…есть сигналы из Москвы, что дипломатические усилия могут продолжаться, но пока НАТО все еще не видит никаких признаков отвода. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По мнению специалиста, Россия может и готова использовать силу или угрозы для достижения своих национальных задач. По мнению Столтенберга, такой становится новая реальность, к которой в НАТО следует быть готовыми. Военный блок продолжит поддерживать политический режим и предоставлять практическую помощь Киеву и Тбилиси.

Politico: Россия начнет "вторжение" на Украину после 20 февраля.

Фото и видео: YouTube / NATO News

