Столтенберг заявил, что Минск совместно с Москвой мог координировать решение о посадке самолета Ryanair

Министр иностранных дел Великобритании тоже сомневается, что это могло произойти без участия Москвы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что власти Белоруссии могли принять решение о посадке самолета Ryanair в Минске в координации с Москвой. Об этом гон сообщил Sky News.

"Мы знаем о тесных отношениях России и Белоруссии, в связи с чем сложно поверить, что режим [правительство Белоруссии] в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", - сказал Йенс Столтенберг.

Сомнения по данному вопросу есть и у министра иностранных Дел Великобритании Доминика Рааба. Он считает, что вряд ли такой инцидент мог произойти без "как минимум молчаливого согласия Москвы".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные заявления являются проявлениями "русофобской одержимости"

Напомним, что речь идет про рейс, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс. Лайнер Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Самолет приземлился после сообщения о минировании, но информация об этом не подтвердилась.

Видео: YouTube / Sky News