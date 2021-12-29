В НАТО рассказали о подготовке военных Киева в потенциальным боевым действиям.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил боеспособность армии Украины. На соответствующий вопрос чиновник ответил в рамках организованной американским изданием The Washington Post онлайн-конференции. Эксперт уверен в том, что на сегодняшний день Вооруженные силы Киева гораздо лучше подготовлены, чем это было в 2014 году. Частично эта заслуга ложится на плечи сил Североатлантического альянса. В НАТО занимались подготовкой и поддержкой ВСУ

Сейчас это большая армия. Лучше подготовленная, лучше управляемая. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Военная помощь Украине оказывается отдельными странами НАТО в последние дни в существенном усилении из-за звучащих со стороны Запада угроз о возможном военном вторжении РФ. Американцы отгрузили в Киеву уже пять партий военной помощи. В частности, Вашингтон поставил Украине ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Британия привезла для ВСУ противотанковое оружие.

Столтенберг: Россия может готовиться к вторжению на Украину под видом учений.

Фото: NATO News

