Столтенберг назвал "абсолютным минимумом" для НАТО уровень расходов на оборону в 2% ВВП

Генсек НАТО оценил вклад стран в обороноспособность альянса.

Целевой показатель расходов стран-участниц НАТО на оборону в размере два процента от национального ВВП является "абсолютным минимумом" того, что необходимо Североатлантическому военному альянсу в настоящее время. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции сделал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Эксперт добавил, что речь идет о оснащении войск артиллерией, танками, боеприпасами, авиацией, кораблями, подводными лодками, средствами связи, обеспечении логистики.

2% были выбраны не случайно. Все союзники договорились об определенных возможностях, которые они считают абсолютно необходимыми....Принимая это во внимание, 2% - это нижний предел того, что нам нужно. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг надеется на то, что все международные союзники, которые еще не достигли цели в 2%, сделают это как можно скорее. В частности, в НАТО приветствуют обязательство Германии вкладывать больше денежных средств в оборону. На эти задачи Берлин пообещал потратить порядка 100 миллиардов евро.

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Фото и видео: YouTube / NATO News