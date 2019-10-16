Петербургский миллионер рассказал, как он выиграл в лотерею

Владислав Прихожаев выиграл в "Русском лото". С нами он поделился чувствами от выигрыша.

Радостное событие произошло одновременно с итогом футбольного матча, за исходом которого он внимательно следил. Так мужчина узнал, что выиграл в лотерею и стал миллионером.

"Увидел цифру, не понял. Перепроверил. дальше я минуты 3-5 сидел в машине и просто орал. Что орал, я не помню. Помню только то, что люди проходили рядом и смотрели на меня, как на сумасшедшего. Эмоций было очень много", – рассказал Piter.TV победитель.

Владислав рассказал Piter.TV, что считает себя везучим человеком, которому удалось удачно жениться.

"У меня родились две замечательные дочки. С женой мы умудрились приобрести земельный участок", – добавил Владислав.

Отметим, что за последние пять лет в Петербурге появились 254 лота-миллионера, причем число счастливых победителей растет с каждым годом. В компании "Столото" связывают эту динамику с ростом популярности самих розыгрышей.

По опросам победителей "Столото" сформировали рейтинг наиболее популярных вещей, на которые россияне собираются потратить свои призовые. Выяснилось, что в приоритете – автомобили, недвижимость, сфера здоровья и целевая благотворительность.

"Особенно приятно, что мы очень много слышим, что люди собираются заняться благотворительностью. При этом они не перечисляют куда-то деньги, может быть, для "очищения совести". Сейчас помогают адресно: школе, своему родному поселку или конкретному человеку или ребенку", – отметил Роман Роменский, директор по продажам "Столото".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург занял второе место по продажам лотерейных билетов.

Видео: Piter.TV