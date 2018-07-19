Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает на 2 рубля в 2020 году

Однако это лишь предварительное решение комитета по транспорту.

Стала известна предполагаемая стоимость проезда в общественном транспорте в Петербурге в 2020 году. Заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев на "нулевых чтениях" бюджета сообщил о том, что его планируют повысить на 2 рубля. Окончательное решение будет за комитетом по тарифам.

Таким образом, проезд в наземном транспорте в грядущем году будет стоить 42 рубля, а в метро - 47 рублей. По словам Матвеева, такие тарифы заложены в проекте бюджета на 2020 год.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сказал о том, что стоимость проезда в метро может подорожать до 48-50 рублей.

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