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Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает на 2 рубля в 2020 году
Сегодня, 13:58
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nadezhda_sib

Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает на 2 рубля в 2020 году

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Однако это лишь предварительное решение комитета по транспорту.

Стала известна предполагаемая стоимость проезда в общественном транспорте в Петербурге в 2020 году. Заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев на "нулевых чтениях" бюджета сообщил о том, что его планируют повысить на 2 рубля. Окончательное решение будет за комитетом по тарифам. 

Таким образом, проезд в наземном транспорте в грядущем году будет стоить 42 рубля, а в метро - 47 рублей. По словам Матвеева, такие тарифы заложены в проекте бюджета на 2020 год. 

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сказал о том, что стоимость проезда в метро может подорожать до 48-50 рублей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: проезд, стоимость проезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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