Стоимость комнат в коммуналках Петербурга снизилась до 2,65 млн рублей

Комнаты в петербургских коммунальных квартирах подешевели на фоне роста пошлин.

В Санкт-Петербурге снизилась средняя стоимость комнат в коммунальных квартирах, которая к концу 2025 года составила 2,65 миллиона рублей — на 5,3% ниже прошлогоднего уровня. Об этом сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на исследование портала "Мир квартир".

При этом стоимость такого жилья в городе остается в 1,7 раза выше среднероссийского уровня, который оценивается в 1,49 миллиона рублей. Эксперты отмечают, что снижение стоимости связано с несколькими факторами. Одним из ключевых является увеличение размера государственной пошлины за регистрацию сделок с недвижимостью, что повлияло на активность инвесторов в сегменте коммунального жилья.

Динамика текущего года отличается от прошлогодней: в 2024 году средняя стоимость комнат в коммуналках увеличилась на 6,4% и достигла 2,8 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV