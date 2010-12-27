Петербуржец передал 100 тысяч долларов судье за угодный приговор

Мужчина признался, что отдал деньги за знакомого предпринимателя.

В Петербурге возбудили уголовное дело против 39-летнего Ивана Баранова. Мужчину подозревают в передаче 100 тысяч долларов судье Куйбышевского районного суда Юлии Трофимовой за вынесение угодного приговора предпринимателю Дмитрию Зарубину. Об этом пишет "Фонтанка".

По версии следствия, летом 2019 года Баранов, входивший в круг знакомых бывшей супруги Зарубина, впервые проговорился о том, что выступал посредником в передаче денег судье. Их якобы получил бывший супруг Юлии Трофимовой, но в итоге конечным получателем оказалась она.

Баранова задержали спустя два дня после вынесения приговора Зарубину. Юлия Трофимова оправдала последнего по обвинению в организации преступного сообщества. За неуплату таможенных платежей она назначила ему 9 лет строгого режима. Тем временем, прокуратура просила 20 лет.

Всего по делу проходило 18 человек, из них четверых оправдали полностью, еще шестеро получили условные сроки. Со всех фигурантов сняли самое тяжкое обвинение – участие в преступном сообществе.

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Фото: Piter.TV