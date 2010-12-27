Старшеклассница из Выборгского района признана одной из лучших в конкурсе сочинений "Я - гражданин России!"

Дипломы и памятные подарки лауреатам конкурса вручил полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Работы ленинградских старшеклассников признаны одними из лучших в III межрегиональном конкурсе сочинений "Я - гражданин России!".

На торжественной церемонии награждения чествовали представителей Ленинградской области - Людмилу Гуревич из Вещевской основной общеобразовательной школы (Выборгский район), Даниила Орлова из СОШ №7 г. Сосновый Бор и Екатерину Кузнецову — учащаюся Сланцевского индустриального техникума.

В конкурсе сочинений "Я - гражданин России!" принимали участие школьники из 11 регионов Северо-Запада (в категориях учащиеся 7 – 8 классов; учащиеся 9 – 10 классов; учащиеся 11 классов; учащиеся СПО). Было прислано более 250 000 сочинений, в финал вышло 219 работ, из которых комиссия отобрала 44 лучших — по одной в каждой возрастной категории в каждом регионе округа. Еще три лауреата были определены по итогам народного онлайн голосования.

Дипломы и памятные подарки лауреатам конкурса вручил полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

"Впереди вас ждет много прекрасных событий. Будут и достижения, и радостные моменты, трудности и разочарования. Но я уверен, что, обладая целеустремленностью и патриотизмом, качествами, ярко выраженными в ваших творческих работах, вы добьетесь в жизни очень многого и достигните самых высоких вершин", — сказал на заключительной церемонии награждения Александр Гуцан.

Для награждения в аппарат полномочного представителя прибыли победители в категориях "7-10 классы" и "студенты СПО" в сопровождении своих педагогов. Их участие в торжественной церемонии награждения, как и региональная часть конкурса, стали возможны благодаря поддержке губернаторского корпуса регионов Северо-Запада РФ.

Источник: пресс-служба ЛО