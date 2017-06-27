Старый зеленый кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов

В этом свитере музыкант выступал на MTV Unplugged в 1993 году.

Стало известно, что оливково-зеленый кардиган известного рок-музыканта и лидера группы Nirvana Курта Кобейна был продан на аукционе в Нью-Йорке за 334 тысячи долларов. Аукционный дом Juliens Auctions заявил, что это самый дорогой свитер, купленный на торгах.

Покупатель приобрел культовую вещь по телефону и пожелал остаться анонимным.

Кардиган был выпущен под брендом Manhattan, на нем явно видны дырки от сигарет и грязное пятно на правом кармане. В аукционный дом его передал близкий друг семьи Кобейнов Джеки Фарри.

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Фото: Instagrtam / juliens_auctions