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Старый зеленый кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов
Сегодня, 12:24
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arteliseev

Старый зеленый кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов

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В этом свитере музыкант выступал на MTV Unplugged в 1993 году. 

Стало известно, что оливково-зеленый кардиган известного рок-музыканта и лидера группы Nirvana Курта Кобейна был продан на аукционе в Нью-Йорке за 334 тысячи долларов. Аукционный дом Juliens Auctions заявил, что это самый дорогой свитер, купленный на торгах. 

Покупатель приобрел культовую вещь по телефону и пожелал остаться анонимным. 

Кардиган был выпущен под брендом Manhattan, на нем явно видны дырки от сигарет и грязное пятно на правом кармане. В аукционный дом его передал близкий друг семьи Кобейнов Джеки Фарри.

Ранее Piter.TV сообщал, что когтеточку кота Ахила продадут на благотворительном аукционе

Фото: Instagrtam / juliens_auctions

Теги: nirvana, кардиган, курт кобейн
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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