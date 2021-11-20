Стало известно, сколько дворников и кровельщиков будут очищать от снега город этой зимой

Наилучшие результаты по укомплектованности дворниками и кровельщиками показал Невский, Петроградский и Московский районы.

В этом году дворы и улицы Петербурга от снега будут очищать свыше 7,2 тыс. дворников. В работе будут задействованы 2 тыс. средств малой механизации и 700 единиц техники. Об этом сообщил "Петербургскому Дневнику" председатель жилищного комитета Олег Зотов в субботу, 20 ноября.

На данный момент продолжается поиск дворников и кровельщиков. Всего в трех районах города штат укомплектовали полностью. Лучшие результаты в этом вопросе показали Невский, Московский и Петроградский районы. Остальным же необходимо найти работников до 29 ноября.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы жалуются на воздуходувы под окнами.

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