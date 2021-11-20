  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, сколько дворников и кровельщиков будут очищать от снега город этой зимой
Сегодня, 15:15
109
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, сколько дворников и кровельщиков будут очищать от снега город этой зимой

0 0

Наилучшие результаты по укомплектованности дворниками и кровельщиками показал Невский, Петроградский и Московский районы.

В этом году дворы и улицы Петербурга от снега будут очищать свыше 7,2 тыс. дворников. В работе будут задействованы 2 тыс. средств малой механизации и 700 единиц техники. Об этом сообщил "Петербургскому Дневнику" председатель жилищного комитета Олег Зотов в субботу, 20 ноября.

На данный момент продолжается поиск дворников и кровельщиков. Всего в трех районах города штат укомплектовали полностью. Лучшие результаты в этом вопросе показали Невский, Московский и Петроградский районы. Остальным же необходимо найти работников до 29 ноября.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы жалуются на воздуходувы под окнами.

Фото: Pixabay

 

Теги: дворники, жилищный комитет, зима 2022, кровельщики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии