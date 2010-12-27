Под действие нового закона попадает чуть меньше 100 тысяч российских заключенных.

Стало известно, сколько петербуржцев выйдет на свободу после перерасчета сроков приговоров. Отмечается, что из мест заключения в Петербурге и Ленобласти освободятся 800 человек. Всего под действие нового закона попадает чуть меньше 100 тысяч осужденных россиян. Об этом сообщает "Росбалт", ссылаясь на слова начальника регионального управления ФСИН Игоря Потапенко.

Напомним, в июле этого года Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 72 Уголовного Кодекса. Согласно этому документу, один день пребывания в СИЗО приравняется к полутора дням в колонии общего режима или воспитательной колонии. Кроме того, он равен двум дням под домашним арестом или колонии-поселении. Перерасчет сроков не касается людей, осужденных за особо тяжкие преступления или террористическую деятельность.

Ранее мы писали, что в штате Теннесси впервые с 2009 года казнили заключенного.

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