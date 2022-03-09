Стало известно о состоянии парня, пострадавшего в ДТП с пьяным водителем на Невском в декабре

После аварии молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Стало известно о состоянии 26-летнего Спиридона Анисимова, который пострадал в ДТП на Невском проспекте в декабре прошлого года. Напомним, 43-летний водитель "Фольксвагена" на большой скорости сбил двоих пешеходов на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы – 23-летняя девушка погибла на месте, молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника. Как выяснилось, автомобилист был пьян.

На сегодняшний день Спиридон Анисимов проходит реабилитацию в НИИ нейрохирургии им. Поленова. Об этом рассказал в своем Instagram его брат-близнец Леонид. По словам Леонида, Спиридону уже удалили гастростому, и парень начал самостоятельно есть. Кроме того, с молодым человеком каждый день занимаются лечебной физкультурой, упражнениями на ходьбу и осанку. Брат пострадавшего отметил, что врачи хвалят парня за маленькие успехи, в его состоянии наблюдается положительная динамика.

Несколько раз в неделю выходим с ним на видеосвязь, из-за ковидных ограничений к нему все еще не пускают. Недавно услышали его первый "Привет!". С каждым днем становится более контактным, очень старается. Сейчас получается выговаривать только отдельные слова, говорить о том, что он полностью пришел в себя, еще рано. Простыми словами, мозг только просыпается. Леонид Анисимов

Леонид рассказал, что в скором времени Спиридона переведут на новый этап реабилитации в клинику МЧС и выразил надежду на лучшее.

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