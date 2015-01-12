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Стало известно о массовых расправах "Талибана"* над жителями Панджшера

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Мятежники обвинили талибов в массовых убийствах и актах мщения.

Стало известно о массовых расправах "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) над жителями Панджшера. По мнению представителей Фронта национального сопротивления боевикам отметили, что действия членов радикального движения связано с актами отмщения и убийствами. Талибы выгнали из своих домов тысячи человек. Сейчас в регионе перестали поступать продукты питания и медикаменты.

Война не прекратится, а цепь сопротивления продолжится.

заявление Фронта национального сопротивления Афганистана

Оппозиция разместила в Twitter-аккаунте кадры, сделанные на месте инцидента. На ролике видно, что многие жители находятся в автомобильной пробке. Цепочка из машин может говорить о том, что люди приняли решение сбежать. В том же ролики мятежники выступили с критикой талибов за то, что не не пытаются помчь мирным гражданам Панджшера.

Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Афганистане.

Фото и видео: Twitter / NRFAfghanistan

Теги: афганистан, массовое убийство, панджшер, талибы
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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