Стало известно, кто из звезд больше всего заработал в Instagram

Опрос провели британское издание The Sun и компания Buzz Bingo.

Больше всего на рекламе в соцсети Instagram в 2019 году заработал футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Выяснилось, что всего за год спортсмену соцсеть принесла доход порядка 38,2 млн фунтов стерлингов. Эксперты подсчитали, что в среднем один спонсорский пост в его аккаунте приносит спортсмену 780 тыс фунтов стерлингов.

Второе место в топе занял игрок "Барселоны", аргентинец Лионель Месси. За минувший год рекламные публикации в соцсети принесли ему порядка 18,7 млн фунтов стерлингов. Третью позицию в рейтинге заняла модель из США Кендалл Дженнер, которая при помощи соцсети заработала 12,7 млн фунтов стерлингов.

В число "инстаграм-богачей" вошли футболисты Дэвид Бекхэм и Неймар, сестры Кендалл Дженнер – модели Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян, а также певица Селена Гомес.

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Видео: Instagram / @cristiano, @leomessi, @khloekardashian