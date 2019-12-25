Стало известно, когда в России снизятся цены на продукты

Быстрый прирост числа вакцинированных в разных странах привел к снижению общемировых цен.

Снижение мировых цен на продовольствие приведет к падению стоимости продуктов в России. Об этом пишет RT со ссылкой на экспертов.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отметила снижение мировых цен ан продукты 5 августа. Предполагается, что к этому могло привести замедление глобальной инфляции, а также высокие темпы производства продовольствия.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что большинство предприятий возобновили работу после ослабления ограничений из-за коронавируса, но при этом образовались излишки продукции. По его мнению, это привело к снижению цен. К снижению мировых цен привел и рост вакцинированных людей во всех странах мира.

Сейчас на российский рынок начинают поступать новые урожаи текущего года. В результате снижаются цены на так называемый борщевой набор, овощи и фрукты. Более того, дешевеют традиционно дорогие продукты. Например, стоимость красной икры начала падать благодаря хорошим прогнозам по вылову осетровых в этом году, — сказал RT управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк.

Ранее мы писали, что правительство России выделило около 1,7 миллиарда рублей на лекарства в регионах.

Фото: pixabay