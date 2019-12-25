Стало известно, какие туристы получат кэшбэк за отдых в России

Продолжительность тура должна составлять не менее пяти ночей, а стоимость – не менее 25 тысяч рублей.

Российским туристам пообещали компенсации за отдых в пределах страны. Однако деньги вернуться обратно только при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации Туроператоров.

Так, тур должен включать перевозку и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна составлять не менее пяти ночей, а его стоимость – не менее 25 тысяч рублей. Под условия акции попадают утвержденные Ростуризмом регионы РФ при оплате банковской картой "МИР", а также круизные маршруты по России с проживанием на корабле.

При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей туристу вернут на карту 5 тысяч рублей, от 50 до 75 тысяч – 10 тысяч, выше 75 тысяч возвращаются 15 тысяч рублей. Кэшбэк будет предусмотрен для турпакетов со сроками поездки с 15 августа до 20 декабря 2020 года по 44 регионам РФ и с 1 октября до 20 декабря по 11 регионам.

В случае с Москвой и Петербургом продукт должен быть "комбинированным", то есть туристы смогут провести не более двух ночей в этих городах и не менее трех ночей — в другом субъекте РФ. На выплату кэшбэка предусмотрена субсидия из федерального бюджета.

Ранее мы писали, что Петербург объявили самым безопасным городом для туризма в России.

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