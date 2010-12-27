Стало известно, где в Выборгском районе можно получить и активировать единый социальный проездной билет

Администрация Выборгского района напоминает жителям о возможности получить и активировать единые социальные проездные билеты. Вся необходимая информация по этой теме уже появилась на официальном сайте МО "Выборгский район". В частности, чиновники предоставили информацию о сроках и местах реализации ЕСПБ.
В официальном сообщении говорится, что проездные на городские и пригородные автобусы на июнь текущего года можно получить с 21 мая по 5 июня. Их продают и активируют в конкретных офисах "Почты России". За ЕСПБ можно приходить по следующим адресам:
г. Выборг, ул. Крепостная, д. 30;
г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 25;
г. Выборг, ул. Гагарина, д. 20;
пос. Вещево, д.7;
г. Высоцк, ул. Кремса, д. 8;
пос. Житково, д. 23, кв. 1;
пос. Ильичево, ул. Парковая, д. 3;
пос. Каменка, д. 19;
пос. Красная Долина;
г. Каменногорск, Березовая аллея, д. 4;
пос. Первомайское, ул. Ленина, д. 22;
пос. Ленинское, ул. Советская, д. 2;
пос. Перово, д. 5;
пос. Песочное;
пос. Поляны, Выборгское ш., д.71;
г. Приморск, наб. Лебедева, д. 1б;
г.п. Рощино, ул. Шалавина, д. 50;
г. Светогорск, ул. Победы, д. 27;
г.п. Советский, ул. Садовая, д. 42/1;
пос. Селезнево, ул. Центральная, д.1.
В Администрации Выборгского района также напомнили об актуальной стоимости социального проездного билета. Льготники из Ленинградской области могут приобрести заветную карточку за 375 рублей. Выдача дубликатов производится в Комитете социальной защиты населения в клиентском отделе.
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