Стало известно, где в Выборгском районе можно получить и активировать единый социальный проездной билет

Полный список точек выдачи проездных появился на сайте Администрации Выборгского района.

Администрация Выборгского района напоминает жителям о возможности получить и активировать единые социальные проездные билеты. Вся необходимая информация по этой теме уже появилась на официальном сайте МО "Выборгский район". В частности, чиновники предоставили информацию о сроках и местах реализации ЕСПБ.

В официальном сообщении говорится, что проездные на городские и пригородные автобусы на июнь текущего года можно получить с 21 мая по 5 июня. Их продают и активируют в конкретных офисах "Почты России". За ЕСПБ можно приходить по следующим адресам:

г. Выборг, ул. Крепостная, д. 30; г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 25; г. Выборг, ул. Гагарина, д. 20; пос. Вещево, д.7; г. Высоцк, ул. Кремса, д. 8; пос. Житково, д. 23, кв. 1; пос. Ильичево, ул. Парковая, д. 3; пос. Каменка, д. 19; пос. Красная Долина; г. Каменногорск, Березовая аллея, д. 4; пос. Первомайское, ул. Ленина, д. 22; пос. Ленинское, ул. Советская, д. 2; пос. Перово, д. 5; пос. Песочное; пос. Поляны, Выборгское ш., д.71; г. Приморск, наб. Лебедева, д. 1б; г.п. Рощино, ул. Шалавина, д. 50; г. Светогорск, ул. Победы, д. 27; г.п. Советский, ул. Садовая, д. 42/1; пос. Селезнево, ул. Центральная, д.1.

В Администрации Выборгского района также напомнили об актуальной стоимости социального проездного билета. Льготники из Ленинградской области могут приобрести заветную карточку за 375 рублей. Выдача дубликатов производится в Комитете социальной защиты населения в клиентском отделе.

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