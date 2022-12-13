Стало известно, что стоимость проезда на речном транспорте в Петербурге не может быть дешевле поездки на метро

По словам Бахмутовской, речной транспорт работает сезонно, поэтому последний "априори в два раза дороже в Петербурге, чем любой другой вид транспорта".

Стало известно, что в Петербурге стоимость проезда на речном транспорте не может быть дешевле поездки на метро. Об этом рассказала директор СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" Александра Бахмутская 6 апреля на пресс-конференции в "Интерфаксе".

По словам Бахмутовской, речной транспорт работает сезонно, поэтому последний "априори в два раза дороже в Петербурге, чем любой другой вид транспорта". Также немаленькие затраты на межнавигационное хранение судов, да и обслуживания они требуют не такого, как подземный и наземный транспорт, добавила Бахмутская.

Ранее акватории Невы и Волхова внесли в федеральный проект очистки водоёмов. Также из рек ликвидируют вредящие экологии объекты.

Фото: Piter.tv



