Стало известно, что дистанционную выдачу больничных могут начать уже на этой неделе в Петербурге

По словам Беглова, в городе увеличили количество выездных инфекционных бригад поликлиник.

В понедельник, 31 января, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города работают над тем, чтобы перевести город на дистанционную выдачу больничных. Это поможет уменьшить очереди в больницах и поликлиниках Петербурга. Об этом он рассказал в ходе обращения на "Радио России".

По словам Беглова, в городе увеличили количество выездных инфекционных бригад поликлиник. Кроме этого, сформировали более 20 новых бригад скорой и неотложной помощи. Отмечается, что в перевозке врачей помогают добровольцы.

Беглов добавил, что за прошлую неделю Петербург сделал многое, чтобы усилить работу первичного звена. В среднем пропускную мощность поликлиник по работе с амбулаторными больными удалось поднять в 2-3 раза.

Ранее в Петербурге с начала пандемии от коронавируса умерли 17 детей. Все пациенты имели тяжелые сопутствующие патологии.

Фото: Piter.tv



