Стало известно, что "Зенит" расстался с вратарем Крицюком из-за его проблем со здоровьем

По слова Медведева, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему ни играть, ни тренироваться в общей группе.

В среду, 15 июня, "Зенит" расторг контракт с вратарем Станиславом Крицюком. Об этом сообщает во вторник, 15 июня, "Матч ТВ" со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева.

По слова Медведева, состояние здоровья Крицюка не позволяет ему ни играть, ни тренироваться в общей группе. Поэтому вместе с ним мы приняли решение, что лучше будет расторгнуть контракт по договоренности сторон.

Напомним, что Крицюк перешел в "Зенит" в 2021 году из португальской "Жил Висенте". В составе петербуржцев он провел семь матчей в чемпионате России.

Михаил Кержаков останется в "Зените" еще на год. Голкипер рассказал о том, что решение было принято во время его отдыха.Футболист считает, что с учетом его возраста (35 лет) это оптимальный срок.

Ранее Бакаев рассказал, что хочет стать чемпионом в составе "Зенита". Контракт с 25-летним российским футболистом подписан по схеме "3+1" (три года + один).

Фото: Piter.tv