Стало известно, что "ЛенЗдравКлоун" переименовали в "Клоунадо!"

С 29 октября команда находилась в поиске нового названия.

Команда профессиональных больничных клоунов Петербурга "ЛенЗдравКлоун" переименовалась в "Клоунада". Об этом сообщили в официальной группе "Клоунадо!" в социальной сети "Вконтакте".

С 29 октября команда находилась в поиске нового названия.

Мы искали, искали и наконец нашли его, наше новое имя - "Клоунадо!". Почему такое? Потому что очень, очень, очень надо, чтобы профессиональные больничные клоуны пришли ко всем, кому они нужны! отметили в публикации

Учредитель и директор автономной некоммерческой организации помощи детям с тяжелыми заболеваниями Дарья Зарина. Она работает с 2009 года и на сегодняшний день регулярно выходит в 12 больниц и учреждений, а также в дом сопровождаемого проживания для взрослых с инвалидностью.

Ранее "Больничные" клоуны в России: анкета Piter.tv о профессии и поддержке. Мы поговорили с клоунами и выяснили, как они помогают пациентам и как устроена их профессия в России.

Фото: Вконтакте / Клоунадо!