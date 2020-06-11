Стало известно, что "Главстрой Санкт-Петербург" получит 99 млрд рублей на строительство 45 домов

Деньги пойдут на строительство трех кварталов в Юнтолово в Приморском районе, включающих 30 жилых домов общей площадью более 600 тыс. кв. м, трех детских садов на 680 мест, двух школ на 2025 человек, поликлиники и пяти паркингов.

Стало известно, что "Главстрой Санкт-Петербург" и Газпромбанк заключили договор об увеличении кредитно-документарного лимита по проектному финансированию и открытии новой кредитной линии. Речь идет о сумме в 99 млрд рублей, которые пойдут на строительство 45 жилых домов, девяти социальных объектов, а также на развитие транспортной инфраструктуры в жилых районах на Парнасе и в Юнтолово.

Деньги пойдут на строительство трех кварталов в Юнтолово в Приморском районе, включающих 30 жилых домов общей площадью более 600 тыс. кв. м, трех детских садов на 680 мест, двух школ на 2025 человек, поликлиники и пяти паркингов. Еще часть денег направят на строительство 15 жилых домов на Парнасе и паркинга площадью более 260 тыс. кв. м, двух садов на 560 мест, одной из самых больших школ города на 1750 мест, а также трех новых дорог.

Соглашение подписали заместитель управляющего Северо-Западным филиалом Газпромбанка Владимир Чекурда и генеральный директор "Главстрой Санкт-Петербург" Александр Лелин.

Ранее в Выборгском районе построят детсад на 280 мест. Детсад появится в ЖК "Северная долина".

Фото: Piter.tv

