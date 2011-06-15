  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, что Беглов одобрил запрет уличным музыкантам выступать без согласования
Сегодня, 20:20
69
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, что Беглов одобрил запрет уличным музыкантам выступать без согласования

0 0

В обновленном документе установили основания для отказа музыкантам в проведении выступлений.

Губернатор Петербурга Беглов одобрил законопроект о введении новых правил для уличных музыкантов. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе Смольного. 

В обновленном документе установили основания для отказа музыкантам в проведении выступлений. Требование о согласовании выступлений оставили, как и в прежней версии. 

Места, в которых можно будет выступать, будут разделены на две категории: где нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру мощнее 1 кВт и ударные инструменты; и где допустимо использование подобных звуковых средств.

Среди исключений, на которые не распространяются новые правила, это массовые мероприятия, которые включены в планы комитета по культуре, а также выступления музыкантов на свадьбах и иных торжествах, а также во время религиозных церемоний.

Фото: Piter.tv
 

Теги: выступления, запрет, уличные музыканты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии