Стало известно, что Беглов одобрил запрет уличным музыкантам выступать без согласования

В обновленном документе установили основания для отказа музыкантам в проведении выступлений.

Губернатор Петербурга Беглов одобрил законопроект о введении новых правил для уличных музыкантов. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

В обновленном документе установили основания для отказа музыкантам в проведении выступлений. Требование о согласовании выступлений оставили, как и в прежней версии.

Места, в которых можно будет выступать, будут разделены на две категории: где нельзя использовать звукоусиливающую аппаратуру мощнее 1 кВт и ударные инструменты; и где допустимо использование подобных звуковых средств.

Среди исключений, на которые не распространяются новые правила, это массовые мероприятия, которые включены в планы комитета по культуре, а также выступления музыкантов на свадьбах и иных торжествах, а также во время религиозных церемоний.

Фото: Piter.tv

