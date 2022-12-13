Стало известно, что Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге

Ученица заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе выиграла Гран-при России по фигурному катанию. Фигуристка Аделия Петросян получила 255,0 балла. Соревнования проходили в Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости.
Спортсменке 15 лет. В прошлом году она получили бронзу на Чемпионате России по фигурному катанию. В 2021 году фигуристка выиграла серебро в первенстве России среди юниоров.
Отметим, что второе место в Гран-при России по фигурному катанию заняла Камила Валиева, набрав 241,67 баллов. Третье место дали Елизавете Туктамышевой. Она заработала 241, 61 балла.
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Фото: pexels
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