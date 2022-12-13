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Стало известно, что Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге
Сегодня, 18:20
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Стало известно, что Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге

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Второе место заняла Камила Валиева.

Ученица заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе выиграла Гран-при России по фигурному катанию. Фигуристка Аделия Петросян получила 255,0 балла. Соревнования проходили в Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости.

Спортсменке 15 лет. В прошлом году она получили бронзу на Чемпионате России по фигурному катанию. В 2021 году фигуристка выиграла серебро в первенстве России среди юниоров.

Отметим, что второе место в  Гран-при России по фигурному катанию заняла Камила Валиева, набрав 241,67 баллов. Третье место дали Елизавете Туктамышевой. Она заработала 241, 61 балла.

Ранее на Piter.tv: фигурист Костомаров начал приходить в сознание.

Фото: pexels

Теги: аделия петросян, гран-при россии по фигурному катанию, спорт, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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