Стала известна причина нападения троих мужчин на семью в Петербурге

Нападающие хотели выгнать подростков с площадки, родители решили заступиться за дочь.

В субботу, 19 декабря, в Московском районе Петербурга избили семью, пытавшуюся заступиться за дочь-подростка. Конфликт произошел на детской площадке у дома №14 на Новоизмайловском проспекте. Родителей девочки избили железными трубами и лопатой, старшей сестре досталось ногой по лицу и животу. В своем Instagram пострадавшая девушка рассказала о причине конфликта.

По ее словам, ее младшая сестра вместе с подругами ела торт на детской площадке. У девочки был недавно день рождения. К школьницам подошли трое неизвестных, начали оскорблять подростков и хотели выгнать с площадки.

Нападавшие применили силу – они схватили девочек за шиворот и начали на них замахиваться. На подмогу подросткам пришли родители именинницы и ее старшая сестра. Мужчины сразу же переключились на них. Мать получила несколько ударов по животу, отцу сломали нос, а сестре досталось с ноги по животу и голове.

Пострадавших увезли в больницу. У них диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы и травмы. По словам старшей сестры, от нападавших продолжают поступать угрозы в соцсетях.

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Фото: Instagram / podolskayavv