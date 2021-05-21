Мотивом нападения на педагога могла быть грозившая преступнику двойка в четверти по физике.

Стали известны подробности нападения на учительницу в Пермском крае. В СМИ сообщили, что незадолго до преступления лицеист пошутил в разговоре с одноклассником о том, что планирует атаку на преподавателя. Спустя некоторое время мальчик с холодным оружием нанес педагогу ранение. Инцидент произошел в городе Березники.

Примерно в 12:00 в школу пришел ученик 10 "Г" класса, он зашел в класс. Сказал: "Здравствуйте" — и достал два изогнутых ножа и нанес ножевое ранение учителю физики. источник "РИА Новостей"

Эксперты устанавливают как ребенку удалось беспрепятственно пронести нож в учебное учреждение. Предположительным мотивом преступления в настоящее время следователи считают плохие оценки, которые ставила учительница мальчику. В настоящее время подозреваемый пойман. Он успел нанести женщине увечье. В ранением шеи пострадавшая доставлена в больницу. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Фигурант расследования обвиняется в покушении на убийство. Во всех школах города 21 мая отменены занятия.

Фото: Telegram/BAZA, LifeShot

Видео: Telegram / URA.RU, LIFE SHOT