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Стала известна средняя явка по РФ на голосовании по поправкам в Конституцию на 12:00

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Данные привели в ЦИК.

Стало известно, какой показатель явки на 12:00 по московскому времени. имеется на голосование по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщили на брифинге в Центральной избирательной комиссии, данные составили 57,43%.

Ранее мы сообщали, что в 8 часов утра по московскому времени основной день голосования по поправкам в Конституцию стартовал в европейской части России.  Наступил основной день голосования, установленный указом президента России Владимира Путина.

Из-за эпидемиологической обстановки возможность проголосовать у россиян была с 25 по 30 июня. Считать голоса граждан на избирательных участках начнут после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Фото: Piter.tv

Теги: голосование, цик, явка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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