Названа дата премьеры "Ирландца" Мартина Скорсезе

Главные роли в фильме сыграли обладатели премии "Оскар" Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

Стриминговый сервис Netflix выпустит "Ирландца" Мартина Скорсезе 27 ноября. Перед этим, 1 ноября, кинолента выйдет в прокат в кинотеатрах. Об этом свидетельствует пост в компании в социальных сетях, где он показал даты премьер своих проектов.

В фильме будет рассказана история гангстера Фрэнка Ширана по прозвищу "Ирландец". Перед смертью он рассказывает свою темную историю. О том как он научился убивать на фронтах Второй мировой войны, а вернувшись в США нашел себе применение в криминале. От его рук жестоко погибли не менее 25 человек. Фильм снят по роману Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома".

Главные роли в фильме сыграли обладатели премии "Оскар" Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Также в картине сыграли Харви Кейтель, Анна Пэкуин, Джесси Племонс, Бобби Каннавале, Алекса Палладино, Кэтрин Нардуччи и другие.

Видео: Netflix