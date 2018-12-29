Стал известен график выдачи пенсий в Выборге и районе в январе 2019 года

Выдача пенсий и единовременных денежных выплат осуществляется через Выборгский почтамт.

Управление ПФР в Выборгском районе Ленинградской области сообщило график выплаты пенсий и единовременных денежных выплат в январе 2019 года через Выборгский почтамт. Об этом информирует газета "Выборг".

Выплата не полученных по графику пенсий осуществляется по 22 января Выплата по дополнительному массиву — 16 января Выплата через Сбербанк — 17 января Выплата через кредитные организации по договорам — 16 января Выплата по дополнительному массиву через кредитные организации — 28 января

Источник: газета "Выборг"