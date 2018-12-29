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Стал известен график выдачи пенсий в Выборге и районе в январе 2019 года
Сегодня, 7:57
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KaterinaKono13

Стал известен график выдачи пенсий в Выборге и районе в январе 2019 года

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Выдача пенсий и единовременных денежных выплат осуществляется через Выборгский почтамт.

Управление ПФР в Выборгском районе  Ленинградской  области сообщило график выплаты пенсий и единовременных денежных выплат в январе 2019 года через Выборгский почтамт. Об этом информирует газета "Выборг".

Выплата не полученных по графику пенсий осуществляется по 22 января

Выплата по дополнительному массиву — 16 января

Выплата через Сбербанк — 17 января

Выплата через кредитные организации по договорам — 16 января

Выплата по дополнительному массиву через кредитные организации — 28 января

Источник: газета "Выборг"

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Категории: Выборг,

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