Стадион "Рощино-Арена" стал лауреатом Всероссийской премии "Спортивные сооружения. Итоги года"

Награждение состоялось в Москве в рамках Съезда директоров спортивных сооружений и клубов "Sport B2B Expo&Forum 2019", который проводится при поддержке Минспорта РФ, Минпромторга РФ, Москомспорта, РПЛ, КХЛ, РАСС, Ассоциациии спортивного инжиниринга и Sport Leaders.

Стадион "Рощино-Арена" стал лауреатом ежегодной Всероссийской премии "Спортивные сооружения. Итоги года" в номинации "Открытие года".

Награждение состоялось в Москве в рамках Съезда директоров спортивных сооружений и клубов "Sport B2B Expo&Forum 2019", который проводится при поддержке Минспорта РФ, Минпромторга РФ, Москомспорта, РПЛ, КХЛ, РАСС, Ассоциациии спортивного инжиниринга и Sport Leaders. На церемонии присутствовала заместитель председателя комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" Ирина Шерстнева.

Напомним, стадион "Рощино-Арена" был построен к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Именно эта тренировочная площадка стала счастливой для сборной команды Хорватии, завоевавшей серебряные медали Чемпионата мира.

В 2018 году на стадионе "Рощино-Арена" состоялись матчи 30-го юбилейного международного юношеского турнира по футболу памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина.

На сегодняшний день тренировочная база в Рощино находится в адресной книге России при проведении Чемпионата Европы 2020.

"Рощино-Арена" является новым вектором для поступательного развития спорта на территории нашего поселения. В этом году здесь начнется строительство современной ледовой арены. отметил глава МО "Рощинское городское поселение" Валерий Савинов

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО